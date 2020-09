Dragićev Miami Heat v finalu vzhodne konference lige NBA

Košarkarji Miami Heat so na peti tekmi polfinala vzhodne konference lige NBA v koronskem mehurčku na Floridi premagali favorizirane Milwaukee Bucks s 103:94 in se v boju na štiri zmage s 4:1 uvrstili v polfinale severnoameriške lige NBA. Najboljša strelca Miamija sta bila slovenski zvezdnik vročice Goran Dragić in Jimmy Butler s po 17 točkami.