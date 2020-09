Kritika predstave Škofjeloški pasijon: Presunljivo potovanje onkraj krivde in greha

Postavitev Škofjeloškega pasijona, kakor jo je zasnoval režiser Jernej Lorenci s sodelavci, z izjemo osnovne predloge (ter seveda z njo povezane motivike) vsaj na bežni pogled nima dosti skupnega s pasijonsko igro, kot jo je v začetku 18. stoletja tako podrobno zapisal pater Romuald. Ta »vzgojna« pripoved o grehu, trpljenju in odrešenju Lorencija pač ne zanima v njeni spektakelski razsežnosti, torej kot barvita, razkošna, vendar v svojem idejnem sporočilu navsezadnje povsem nedvoumna »pridiga«, temveč bolj kot priložnost za rahločutno meditacijo o temeljnih potezah človeške eksistence. Gre za črto, ki jo režiser s premori zasleduje že desetletje in pol, vse od uprizoritev, kot sta bili Črimekundan ali Brezmadežni ter Ep o Gilgamešu, in ki se je skozi zadnje sezone še krepila z odrskim »utelešenjem« raznovrstnih arhaičnih in mitskih besedil, od Biblije do epskih pesnitev iz različnih kulturnih okolij.