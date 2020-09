Kakšnih 40 milijonov evrov bi tihotapci mamil lahko zaslužili z 980 kilogrami kokaina, ki ga je španska civilna garda v operaciji Falkuša v torek zjutraj zasegla na Kanarskih otokih. Izredno kakovostno drogo so člani kriminalne celice znotraj Balkanskega kartela tihotapilo po tako imenovani Afriški poti.

V skupini, specializirani za tihotapljenje mamil na jadrnicah in jahtah, so tudi najmanj trije Hrvati. Februarja so izpluli iz Šibenika in sicer na jadrnici Majic, registrirani na Hrvaškem, in ki je plula pod hrvaško zastavo, prvi postanek je bil v Črni Gori, enkrat do aprila se jim je uspelo prebiti do Karibov. Dodatne sanitarne inšpekcije plovil zaradi covida-19 so jim preprečile, da bi pakete prepeljali po ustaljeni poti, torej s Karibov.

Pod nadzorom že od februarja

Pod takimi pogoji namreč v pristaniščih niso imeli priložnosti naložiti droge, zato so se v Evropo vrnili praznih rok, sredi avgusta pa odpluli do Gvinejskega zaliva. Pošiljko so tam najverjetneje prevzeli s kake od ladij in to v mednarodnih voda. Večina kokaina naj bi bila namenjena na španski in hrvaški črni trg. Po skrbni preiskavi plovila in aretaciji osumljenih so hrvaški policisti včeraj v domovini opravili več hišnih preiskav, v katerih so zasegli prenosnike, mobilne telefone in druge stvari, so potrdili na hrvaškem notranjem ministrstvu.

Akcijo so s kriminalistično preiskavo v začetku leta zagnali policisti v boju proti drogam iz Splita ter njihovi kolegi s šibeniško-kninske uprave. Zaradi številnih mednarodnih kriminalnih dejavnosti so kmalu začeli sodelovati s špansko Civilno gardo in francosko carino, sčasoma pa so na pomoč priskočili še Europol, več agencij za boj proti drogam, pa tudi nizozemska policija.