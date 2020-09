Sedmega julija letos je španska civilna garda s pomočjo Evropskega policijskega urada Europol razbila tihotapsko združbo, ki je iz Maroka tihotapila marihuano v Španijo. V osmih racijah je policija prijela 64 ljudi, zasegla osem ton marihuane, šest plovil, od tega štiri gliserje, šestnajst vozil ter gotovino in nepremičnine v vrednosti treh milijonov evrov.

Preberite še:

#foto #video Na hrvaški jadrnici zasegli tono kokaina, vrednega 40 milijonov evrov

Pripadniki klana »Los Pinchos« so marihuano v Maroku naložili na gliserje, nato pa jih prepeljali v Španijo, kjer so jo raztovorili na manjšem pomolu, ki ga imajo v lasti. Mesečno so v Evropo tako prepeljali okoli šest ton marihuane, ki so jo prodali dalje. Mamilarski denar so nato oprali prek vlaganja v nepremičnine, ki so jih upravljali prek slamnatih podjetij, prek njih pa nato kupovali gliserje za prevoz droge, so sporočili iz Europola.