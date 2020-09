Nove slovenske razglednice

Ne morem si kaj, da ne bi parafraziral Martina Kušeja, direktorja Burgtheatra, ki v zadnji številki revije Theater heute piše o grozečih podobah in znamenjih nove Evrope in njene politične koronske krajine: tudi novih slovenskih razglednic človek ne more spregledati, četudi je ornitolog in od jutra do mraka prisluškuje petju ptic; vladajoča ideologija nam jih vsak dan pušča v nabiralnikih in pošilja na ekrane. Nekaj jih je prišlo z Bleda, recimo z zborovanja vladajočih evropskih novofašistov. Pred tem smo tam gledali podpisovanje izjave, ki zapoveduje, kdo je hlapec in kdo gospodar, in se ob tem spomnili Cankarjevega župnika. »Ali eno je potrebno in je ukaz: da pokaže name, kadar ga vprašajo, kdo mu je gospodar.« Zdaj bo najbolje, da to staro molitev začnemo mrmrati skozi zobe že pri jutranji telovadbi. Le tako si bomo vbili v glavo misel genialnega stratega, da nas lahko pred svetovnim zlom obvarujeta samo velika Trumpova Amerika in nova Evropa. Ali ni tudi general Leon Rupnik pred sedemdesetimi in več leti na zborovanjih in prisegah po Ljubljani hropel o novi Evropi? Takrat naj bi nas tja popeljala »samo velika Nemčija«, nekaj takšnega. Tudi ornitologom sta zdaj jasna namen in pomen nedavne Rupnikove rehabilitacije.