Oblast ulice

Kadar komentirajo množične demonstracije neposlušnih, vse pogosteje tudi jeznih, razjarjenih državljanov, se politiki, še posebej tisti na oblasti, praviloma zatečejo k frazi, da ne bodo dovolili, da bi nam vladala ulica, vsa »odprta vprašanja« pa je treba reševati sistemsko, pred pristojnimi institucijami. Treba se je torej vprašati, kaj je pravzaprav ulica in kako je danes z institucijami. Vprašanje je nujno še posebej zato, ker živimo v času res številnih kolektivnih protestov in drugih oblik izražanja nezadovoljstva in nestrinjanja, tudi radikalnih, njihov skupni imenovalec pa je prav razočaranje nad institucijami na vseh ravneh, vključno z državo, in zavračanje vladajočega političnega diskurza, pod čigar streho institucije delujejo.