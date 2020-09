Izolirati virus, ne ljudi

Ingrid Korosec je dolgoletna političarka Avstrijske ljudske stranke. Bila je poslanka v parlamentu in svetnica v dunajskem mestnem svetu, bila je generalna sekretarka stranke in zatem šest let ena od treh varuhov človekovih pravic. Pred štirimi leti je prevzela predsedovanje Zvezi starejših, seniorski organizaciji znotraj stranke, lani je postala podpredsednica komisije za trajnostno financiranje pokojninskih sistemov. Čeprav bo letos praznovala že svoj 80. rojstni dan, je še vedno 10 do 12 ur na delovnem mestu. Pravi, da ji pet ur spanja na noč povsem zadostuje. Ta teden je drobna, a energična gospa avstrijsko javnost opozorila na to, da so s protikoronskimi ukrepi starejšo generacijo praktično odstranili iz življenja in da je osamljenost, s katero se ostareli v času epidemije še toliko bolj pogosto srečujejo, vzrok za poslabšanje psihičnega stanja starejših. Prepričana je, da se je število depresivnih v zadnjih mesecih v tej populaciji povečalo, in svari pred tem, da bi se osamljenost starejše generacije razvila v socialno epidemijo. Pravi, da so sicer najbrž dobro mišljeni ukrepi pogosto pokroviteljski do starejših. Odvzeli so jim možnost, da sami odločajo o svojem ravnanju, in to ne glede na to, da se največkrat vedejo bolj odgovorno kot druge generacije. Da je bil problem osamljenosti še posebej pereč v času prepovedi obiskov v domovih za ostarele in bolnišnicah, se zaveda tudi avstrijska vlada. Kancler Sebastian Kurz je zato ta teden sklical okroglo mizo organizacij, ki sodelujejo v oskrbi starejših ali pa zastopajo njihove interese, s ciljem, da bi dorekli seznam ukrepov, s katerimi bi starejši lahko ohranili socialne stike. Na njej so izpostavili nekatere dobre prakse strogo zaščitenega in varnega dostopa do stanovalcev v domovih za ostarele, ki že delujejo, namreč omogočanje varnih obiskov s pomočjo pregrad s pleksi steklom, upoštevanjem strogih pravil higiene in ciljnim testiranjem.