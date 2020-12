Program PEPP bo po novem vreden 1850 milijard evrov, ECB ga bo izvajala vsaj do konca marca 2022, je banka objavila na spletni strani po seji sveta.

Banka je prilagodila tudi operacije dolgoročnega refinanciranja bank, v okviru katerih lahko bančne ustanove pridejo do ugodnih posojil. Med drugim je podaljšala obdobje, v katerem vladajo občutno ugodnejši pogoji, in sicer za 12 mesecev, do junija 2022. Prav tako je v drugi polovici prihodnjega leta napovedala tri dodatne operacije.

Svet ECB je med ostalimi ukrepi napovedal tudi štiri dodatne izredne operacije dolgoročnejšega refinanciranja ob pandemiji.

Obrestne mere medtem ostajajo nespremenjene na zgodovinsko nizkih ravneh.