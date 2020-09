Recimo še enkrat: Stop kacizmom!

‘Vse hudo nas še čaka!« je le eden od ponarodelih kacizmov vladnega govorca za covid-19 in bolj ali manj vse drugo Jelka Kacina, ki v slabega pol leta od dneva, ko je napovedal, da »Kacin pride, ko je res hudo«, ni dojel, da nismo junija 1991, da on ne razlaga domači in svetovni javnosti o grožnji agresorja in junaštvih Slovenske vojske in da za pasom nima ves čas pištole, pač pa kvečjemu kakšen kuli.