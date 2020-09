Neustavljiva privlačnost krvavega

Slovenske zavarovalnice so lani obravnavale na tisoče (poskusov) goljufij, po ocenah je problematična kar desetina vlog za izplačilo. Na leto v povprečju pri nas uspešno raziščejo za 20 milijonov evrov goljufij, za približno petkrat večjo vsoto jih ne odkrijejo. In kako to, da smo si od vseh teh tisočih primerov lani prav vsi zapomnili le enega?