Opravičilo bralcem in vsem državljanom

Cenjene bralke in bralci, spoštovane državljanke in državljani. Morda se boste še spomnili, da smo tam enkrat konec marca bolj za šalo kot zares napisali n. n. z naslovom Kje si Jelko, češ da v takratni zmedi in postavljanju novih, vojaško-borbenih standardov v boju z virusom manjka le še govorec iz vojnih časov Jelko Kacin. In potem se je naša napoved praktično naslednji dan uresničila.