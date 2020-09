Ranjenih je tudi 30 policistov, protestniki pa so razdejali tudi 53 policijskih postaj in poškodovali 77 avtomobilov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policija je protestnike, ki so zažigali gume in zabojnike za smeti, metali molotovke in napadali policijska vozila, trgovine in banke, pregnala s solzivcem in dimnimi bombami.

Protesti so izbruhnili potem, ko je po policijskem postopku umrl 46-letni letalski inženir in odvetnik Javier Ordonez. Policista, ki naj bi izvajala nadzor upoštevanja omejitvenih ukrepov zaradi novega koronavirusa, sta ga v torek ustavila na zahodu Bogote ter ga skupaj z njegovimi prijatelji obtožila, da so pili na ulici.

Z videoposnetka, ki so ga posneli Ordonezovi prijatelji, je razvidno, da so ga policisti pritiskali ob tla in proti njemu večkrat uporabili paralizator, kljub večkratnim prošnjam, naj prenehajo.

Ordoneza sta nato odpeljala na policijsko postajo, kjer naj bi ga pretepla. Zaradi hudih poškodb so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer je umrl, poroča dpa.

Kolumbijski predsednik Ivan Duque in obrambni minister Carlos Holmes Trujillo sta obljubila "ničelno stopnjo tolerance" do policijskih zlorab. Policija in tožilstvo sta napovedala preiskave, osumljena policista pa so suspendirali.