Novartis in Roche sta s pomočjo Rochejeve hčerinske družbe Genentech skušala zavajati ali neupravičeno vznemiriti francoski pristojni organ o precej cenejšem zdravilu avastin, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnili v francoskem varuhu konkurence.

Obe zdravili so razvili v Genentechu, ki je zunaj ZDA dovolila lucentis Novartisu in avantis Rocheju. Lucentis stane 1161 evrov na injekcijo, avantis pa med 30 in 40 evri.

Novartis je tudi poskušal prepričati zdravnike, naj za zdravljenje starostne degeneracije rumene pege ne predpisujejo zdravila avastin, ki je bilo sprva namenjeno zdravljenju raka.

Neprimerna dejanja so se dogajala med letom 2008 in letom 2013, ko je študija francoske vlade, ki so si jo v Rocheju prizadevali odložiti, pokazala, da sta obe zdravili enako varni in učinkoviti.

Varuh konkurence je Novartisu naložil plačilo globe v višini približno 385 milijonov evrov, Roche in Genetech pa morata skupaj plačati okoli 60 milijonov evrov kazni.