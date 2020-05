Uporaba zdravila, ki ga proizvaja družba AveXis (del družbe Novartis), je dovoljena pri dojenčkih in majhnih otrocih do 21 kilogramov. Kot so sporočili iz družbe AveXis, je Evropska komisija dala zeleno luč za uporabo zdravila vsem 27 državam članicam EU ter Islandiji, Norveški, Liechtensteinu in Združenemu kraljestvu.

Spinalna mišična atrofija je sicer redka bolezen, s katero se v Evropi na leto rodi okoli 550 do 600 otrok. V Sloveniji smo se z njo dodobra spoznali pred časom, ko smo izvedli največjo humanitarno akcijo do sedaj in za zdravljenje malega Krisa, ki je zbolel za spinalno mišično atrofijo, zbrali skoraj štiri milijone evrov. S tem denarjem je Kris lahko odšel na zdravljenje v Združene države Amerike, kjer je bila uporaba zdravila takrat že dovoljena.