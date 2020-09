Varovanje zdravja ali le vzpostavljanje dodatnega nadzora nad državljani?

Tudi v koaliciji so nekateri skeptični do predloga novega zakona o nalezljivih boleznih, zato si želijo slišati dodatna pojasnila. Zakonski predlog predvideva tudi ustavno sporno omejevanje gibanja in sporen nadzor v zasebnih prostorih.