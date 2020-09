Lukašenko naj bi to izjavil na pogovoru z ruskimi novinarji. »Da, morda sem na položaju že nekoliko predolgo. Morda. Moje slike niso le na televizorjih, ampak tudi na likalnikih in skodelicah. Da. Ampak resnično lahko zdaj samo jaz zaščitim Beloruse,« je dejal Lukašenko glede na navedbe novinarja televizije Rosija-1, ki je sodeloval na tem intervjuju.

V tem pogovoru je zavrnil tudi pogovore z opozicijo. »To ni opozicija. Vse kar ponujajo, je katastrofa za Belorusijo«, je dejal. Njegovi nasprotniki naj bi po njegovih ocenah skušali tudi prekiniti »vse stike z bratsko Rusijo«, medtem ko si sam še vedno prizadeva za poglabljanje integracije z Rusijo, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Opozicija sicer skuša doseči mirno zamenjavo oblasti skozi dialog. Lukašenka so tudi večkrat pozvali k pogovorom. Prav tako so zatrdili, da bi si želeli še naprej sodelovati z Rusijo.

Je pa Lukašenko dopustil možnost novih volitev, vendar šele po spremembah ustave. Na to pa je pripravljen, je zatrdil. Njegovi nasprotniki sicer menijo, da skuša s tem zgolj zavlačevati.

Lukašenko Belrusijo vodi že od leta 1994. Letos si je glede na uradne rezultate avgustovskih predsedniških volitev priboril že šesti mandat. A po mnenju opozicije z veliko prevaro, zaradi česar so v državi izbruhnili množični protesti, ki jih je Lukašenko skušal nasilno zatreti.

V EU so uporabo nasilja nad protestniki v Belorusiji obsodili in napovedali sankcije proti odgovornim za to. Sankcije naj bi doletele tudi odgovorne za poneverbe na volitvah.