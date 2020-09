Ovadbo je vložila proti obveščevalni službi KGB in posebni enoti policije za boj proti organiziranemu kriminalu. Kolesnikova je v njej navedla imena oseb, ki so ji grozile in ji čez glavo potegnile vrečo, da ni videla. V izjavi, ki jo je objavila danes, je poudarila, da bi lahko moške prepoznala.

Kolesnikovo so v ponedeljek domnevno ugrabili v Minsku in jo ob grožnji fizičnega nasilja silili, da zapusti državo. Skušali so jo izgnati v sosednjo Ukrajino. Varnostne sile naj bi ji rekle, naj zapusti državo bodisi živa ali razkosana. Kolesnikova pa je po lastnih navedbah pred mejo raztrgala svoj potni list in preprečila izgon.

Družina aktivistke je šele v sredo izvedela, da je Kolesnikova priprta v Minsku. Izginila je v ponedeljek zjutraj, v torek pa je prišlo do incidenta na meji. Oblasti sicer trdijo, da je Kolesnikova skušala z avtomobilom zbežati v Ukrajino skupaj še z dvema predstavnikoma opozicije. Slednja sta nato prečkala mejo. Kolesnikova pa je ostala v priporu, saj ji očitajo poskus prevzema oblasti.

V Belorusiji potekajo protesti že vse od predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je po uradnih podatkih znova zmagal dosedanji predsednik Aleksander Lukašenko. Lukašenkov režim jih skuša zatreti s silo. Več tisoč ljudi so zaprli, številne so grobo pretepli, nekateri so bili tudi ubiti.

Protestniki zahtevajo spremembe in opozarjajo, da so bile volitve lažne. Po njihovem mnenju je zmagovalka opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska.