V LMŠ ministru za obrambo Mateju Toninu očitajo, da novelo zakona v DZ prinaša rokohitrsko, z veliko piara, v prepričevanju DZ in javnosti, da rešuje kadrovske težave Slovenske vojske. A temu po njihovem mnenju ni tako. »Novela je krinka za to, da se v vrste SV pripeljejo pripadniki paravojaških skupin,« je v današnji izjavi medijem v DZ dejal poslanec LMŠ Rudi Medved in opozoril na uvedbo novega termina prostovoljne pogodbene rezerve. Po njegovih navedbah namreč v predlogu zakona ni opisano, kaj to pravzaprav predstavlja, kakšne naj bi bile naloge prostovoljne pogodbene rezerve v mirnem in vojnem času in med drugim, kako naj bodo pripadniki izurjeni.

Tudi pogodbeni čas za pogodbene rezerviste se skrajšuje, prav tako roki, ki so predvideni za njihovo urjenje, je dejal Medved. Vse to jih v LMŠ napeljuje na misel, da »se s tako razrahljanimi merili utira pot, da se bodo paravojaške skupine znašle v prostovoljni pogodbeni rezervi«.

Prav tako po njegovem mnenju novela ne prinaša nič bistvenega, kar bi lahko SV pokazalo kot bolj privlačno za vojaški poklic, in ne rešuje na novo statusa pripadnikov SV po 45. letu starosti. A obenem Medved opozarja, da novela na stranskih vratih, čeprav sramežljivo, z nekaterimi rešitvami o prezaposlovanju vojakov po 45. letu pomeni razgradnjo enotnega plačnega sistema v javnem sektorju.

Namen novele odpreti vrata paravojaškimi skupinam? V LMŠ pozivajo vse stranke, naj jih naj »ne zavede leporečje o tem, kako se rešuje položaj slovenskega vojaka oz. zaposlenih v SV«, saj da je v veliki večini namen novele na široko odpreti vrata popolnjevanju SV s paravojaškimi skupinami. Na to jih navaja tudi to, da za prostovoljne rezerviste članstvo v političnih strankah z novelo zakona ni ovira. Tudi v Levici ocenjujejo, da predsednik vlade Janez Janša in minister Tonin s predlogom novele zakona o obrambi na skrivaj odpirata vrata za politizacijo vojske. »Njuno početje je nevarno in nedopustno, saj politizacija vojske lahko predstavlja nevaren proces, v katerem bi lahko posamezne politične stranke načrtno prevzemale dele osrednjega državnega represivnega aparata,« so navedli v Levici. Sprememba bi po njihovem mnenju odprla vrata vojske »zlasti za člane skrajno desnih političnih strank, ki so že danes člani osamosvojiteljskih društev ter sledilci desnih strank in medijev, za katere minister Tonin pravi, da so 'bolj dojemljivi' za vojaški poklic. Ob tem opozarjajo, da je do predlagane spremembe kritična tudi zakonodajno-pravna služba DZ. V Levici želijo to preprečiti z vloženim dopolnilom. Poleg tega so vložili tudi dopolnilo, s katerim bi ukinili starostno omejitev opravljanja vojaške službe za vojake. Če bosta dopolnili sprejeti in če bo novela tehnično usklajena s pripombami zakonodajno-pravne službe DZ, jo bodo tudi v Levici podprli, napovedujejo v tej stranki. Predlog novele zakona o obrambi sicer med drugim za vojake s specialističnimi znanji predvideva možnost podaljšanja pogodb o zaposlitvi tudi po 45. letu starosti in poenostavlja njihovo prezaposlitev v drug državni organ.