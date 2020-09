Slovenski vojaki so morali jesti hrano s tal

Zaradi dogajanja na jezikovnem usposabljanju 29. generacije šole za častnike se morata na sodišču zagovarjati Andrej Rajšp in Aleš Cvetek. Tožilstvo jima očita grdo ravnanje s podrejenimi, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora.