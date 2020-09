Uzbekistanec Abdulkadir Mašaripov je že pred začetkom sojenja priznal, da je za novo leto malo po polnoči 1. januarja 2017 vdrl v nočni klub Reina v Istanbulu in pobil 39 ljudi, še 79 jih je ranil. Februarja lani je nato priznanje preklical. Odgovornost za napad je takrat prevzela skrajna Islamska država (IS). Med 39 ubitimi v nočnem klubu je bilo 27 tujcev, med njimi državljani Libanona, Savdske Arabije, Izraela, Iraka, Maroka, Tunizije in Francije.

Skupno so v povezavi z napadom sodili 60 osebam. Sojenje se je začelo decembra 2017, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mašaripovu so dodelili po en dosmrtni zapor za vsako žrtev en za pokol. Dodatno so ga obsodili še na 1368 let zapora zaradi poskusa umora in kršenja zakona o strelnem orožju. Poleg njega so na 1432 let zapora obsodili še Iljasa Mamasaripova zaradi pomoči pri načrtovanju napada.

Dosmrtni zapor je najhujša kazen v Turčiji, odkar so leta 2002 odpravili smrtno kazen.