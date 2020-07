Vsi na zatožni klopi so obtoženi "namerne in strašne smrti, ki je posledica mučenja". Tožilstvo je za obtožene že lani izdalo zaporni nalog. Po navedbah turškega tožilstva sta operacijo načrtovala namestnik vodje savdske obveščevalne službe Ahmed al Asiri in kraljevi medijski car Savd al Katani, ki naj bi tudi izdajala ukaze specialcem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hašodžija, kritika savdskega režima, je 2. oktobra 2018 v savdskem konzulatu v Istanbulu brutalno umorila skupina specialcev iz Rijada. Njegovo truplo so razkosali, njegovih posmrtnih ostankov pa doslej še niso našli. Hašodži je konzulat obiskal zaradi urejanja dokumentov ob načrtovani poroki z zaročenko iz Turčije Hatice Cengiz.

Cengizova je danes prisostvovala začetku sodnega procesa. Ob tem je izrazila upanje, da bo sodni proces "pokazal, kje je Hasodžijevo truplo, dokaze proti morilcem ter tistim, ki stojijo za grozljivim umorom".

Sodni proces spremlja tudi posebna poročevalka Združenih narodov o izvensodnih pobojih Agnes Callamard, ki je z umorom Hašodžija neposredno povezala tudi savdskega prestolonaslednika bin Salmana. Prisoten je tudi Hasodžijev dober prijatelj in svetovalec vladajoče stranke turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, Yasin Aktay.

Savdska Arabija je vpletenost v umor zanikala, nato ga je potrdila. Prestolonaslednik bin Salman, ki je dejanski vladar v Savdski Arabiji, sicer zanika, da naj bi on osebno odredil umor. V Savdski Arabiji so decembra lani peterico moških zaradi smrti Hašodžija obsodili na smrt, še tri obtožene pa na zaporne kazni v skupni dolžini 24 let.

Hašodžijevi sinovi so maja letos sporočili, da odpuščajo njegovim morilcev, kar naj bi savdski vladi omogočilo, da podeli milost na smrt obsojenim.

Hašodži je med drugim pisal komentarje za ameriški časnik Washington Post. Bil je kritičen do nekaterih politik bin Salmana in vpletanja Rijada v vojno v Jemnu.