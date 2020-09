»To je bila zame težka odločitev, vendar žal letos ne bom tekmovala v Evropi,« je zapisala Bartyjeva na instagramu. »Lansko odprto prvenstvo Francije je bilo zame najbolj poseben turnir kariere, zato sem dolgo tehtala odločitev, a moje zdravje in zdravje moje družine ostaja na prvem mestu,« je še dodala avstralska zvezdnica, ki je zaradi strahu pred koronavirusno pandemijo izpustila že OP ZDA v New Yorku. »Zdaj že komaj čakam na dolge priprave in poletje v Avstraliji,« je še zapisala.

Avstralka je ta čas sicer številka 1 na lestvici WTA, a kmalu lahko pride do velikih sprememb, saj kar pet igralk od najboljše svetovne deseterice ne nastopa v New Yorku. Lani je Bartyjeva postala prva Avstralka z zmago na Roland Garrosu po letu 1973.