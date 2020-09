Kriminalisti so skupaj s strokovnjakom nacionalnega forenzičnega laboratorija zaključili ogled pogorišča petkovega požara v podjetju Excelza lesarstvo v postojnski industrijski coni. Potrdile so se navedbe očividcev, da je do požara oziroma tako imenovane prašne eksplozije prišlo v filtru finih delcev pod silosom žagovine, od koder se je požar takoj razširil na bližnjo proizvodno halo, v kateri so bili delovni stroji, viličar in leseni izdelki. »Iz do zdaj zbranih ugotovitev nismo zaznali razlogov za sum, da je šlo za kaznivo dejanje,« je danes pojasnil komandir Policijske postaje Postojna Bojan Žolger.

Ogenj je izbruhnil na 5000 kvadratnih metrov veliki parceli, zgorela je več kot polovica. »Pet kubičnih metrov lesa, 500 kubičnih metrov pa je bilo žaganja in sekancev. Na srečo se ni razširil na sosednje podjetje z otroškimi igračami. Če bi se, bi prišlo do ekološke katastrofe,« je povedal vodja intervencije Mitja Šantelj. Tam je tudi plinohram, ki so ga umetno ohladili, da ni prišlo do eksplozije. »Na srečo je bilo skoraj brezvetrje, goreča masa je bila nad objektom,« je razložil. Po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Sandija Curka jim je pri gašenju zmanjkovalo vode, rešili pa so jih prebivalci, ki so jim jo dostavljali s cisternami. »Porabili smo čez milijon litrov vode. Zaradi težav z dobavo bi bilo dobro preveriti hidrantno omrežje. Treba pa bo razmišljati tudi o nakupu večjega vozila z vodo. Upam, da bo ta dogodek nabavo pospešil,« je dejal Šantelj in dodal, da je ogenj privabil številne radovedneže. »Če bi pobirali po pet evrov vstopnine za ogled, bi si vozilo že lahko kupili,« se je namuznil.