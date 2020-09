Požar je izbruhnil na območju skladišča pnevmatik, so sporočili iz libanonske vojske. Kot so dodali, so na območju gasilci, pomagajo pa si tudi z vojaškim helikopterjem.

Predstavnik libanonske civilne zaščite George Abu Mousa je za dpa zagotovil, da bo požar verjetno kmalu pod nadzorom.

Oblasti so preventivno pozvale ljudi v pisarnah in poslopjih v bližini pristanišča, naj zapustijo območje. Na posnetkih je videti, kako se z območja pristanišča vije gost črn dim.

V Bejrutu je še vedno živ spomin na eksplozijo 4. avgusta v skladišču, ko je umrlo več kot 190 ljudi, ranjenih pa je bilo več tisoč ljudi. Posledice eksplozije ogromnih količin amonijevega nitrata so vidne po celem mestu.