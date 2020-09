Zaradi gozdnega požara, ki je zajel rezervat Mammoth Pool v narodnem parku Sierra National Forest, so danes z vojaškimi helikopterji evakuirali več deset prebivalcev in izletnikov, so sporočile lokalne oblasti.

Doslej so z območja, ki leži okoli 70 kilometrov severovzhodno od Fresna, evakuirali 63 ljudi. Dva med njimi sta utrpela resnejše poškodbe, deset pa lažje, so prek Twitterja sporočili gasilci iz Fresna.

Helikopterji nadaljujejo reševalno operacijo. Za zdaj ostaja nejasno, koliko ljudi se še nahaja na območju požarov, so še navedli.

Iz šerifovega urada v okrožju Madera pa so prek Facebooka sporočili, da je v rezervatu Mammoth Pool, ki je priljubljen med izletniki, ujetih še 150 ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ljudje, ki so taborili na območju rezervata in jih sedaj ogrožajo ognjeni zublji, so dobili navodila, naj se v skrajni sili pred ognjem zatečejo v vodo, je sklicujoč se na predstavnika narodnega parka poročal lokalni časnik The Fresno Bee.

Požar v parku Sierra je izbruhnil v petek na strmem in težko dostopnem območju ter se doslej razširil na 15.000 hektarjih površine. Poleg tega so Kalifornijo ta konec tedna zajele visoke temperature, kar še pripomore k širjenju ognja.

Sredi avgusta je Kalifornijo zajelo več obsežnih požarov, v katerih je zgorelo več kot 600.000 hektarjev gozda, oblasti pa so morale evakuirati več deset tisoč ljudi.