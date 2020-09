Kot je dejal Bernard Giudicelli v današnjem pogovoru za francoski športni dnevnik L'Equipe, organizatorji OP Francije, ki bo od 21. septembra do 11. oktobra, odločitev vlade glede preprečevalnih ukrepov za covid-19 in higienskih protokolov pričakujejo danes ali jutri.

Že zdaj pa je Giudicelli zatrdil, da je prepričan, da bodo navkljub koronavirusni pandemiji za razliko od New Yorka v Parizu teniške boje lahko spremljali tudi gledalci. Na vprašanje, ali računajo na več kot 5000 gledalcev, ki si po trenutnih merilih lahko ogledajo nogometne tekme v Franciji, je odvrnil: »Menimo, da ne gre za dogodek, kot je nogometna tekma. Smo drzen turnir in želimo v javnosti pokazati podobo Francije, ki se je sposobna prilagoditi razmeram in ne potoniti v pesimizem. Življenje teče naprej, to je naša ideja.«

Predsednik francoske zveze je dodal: »Tour de France in Roland Garros – to je Francija!« V nasprotju z OP ZDA, kjer si je na primer izključeni Novak Đoković lahko najel hišo za čas prvenstva, bodo morali vsi igralci na OP Francije bivati v enem od dveh uradno določenih hotelov. Nihče med igralci ne bo imel posebnega statusa, je poudaril Giudicelli in se pri tem skliceval, da bo nastanitev organizirana v nekakšnem mehurčku.