Avstralec, ki si je v teniških krogih prislužil sloves porednega dečka, se je takoj po incidentu izstrelil v ospredje največjih kritikov Đokovićeve poteze, zaradi katere je prvi teniški lopar ostal brez možnosti za boj za 18. naslov na turnirjih za grand slam in četrtega na odprtem prvenstvu ZDA.

Kyrgios, ki je v preteklosti večkrat jasno in glasno pokazalo, kako malo spoštuje srbksega zvezdnika, pri tem kritizira domnevna dvojna merila v vrhunskem športu. Danes je na svojem twitterju odprl anketo, v kateri sledilce sprašuje, koliko let prepovedi nastopanja na teniških turnirjih bi dobil on, če bi si privoščil kaj takšnega.

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?