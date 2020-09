Tik pred koncem letošnjih poletnih počitnic so v Kranju odprli prenovljeno osnovno šolo – podružnično šolo Center, ki deluje pod okriljem matične osnovne šole Simona Jenka. Okoli šest milijonov evrov vredna naložba je od prvega septembra polna otroškega vrveža, saj je v njej poleg že obstoječih oddelkov MO Kranj odprla osem dodatnih, tako da bo na šoli skupno več kot 500 šolarjev. Predšolski otroci pa so v obnovljenem objektu dobili štiri nove oddelke, ki lahko po podatkih mestne občine sprejmejo 96 otrok. Ob odprtju prenovljenega objekta so ponovno vzniknile težnje po samostojnem delovanju in ne več pod okriljem matične šole.

V manjši šoli je lahko kakovost dela boljša Da bi šola v središču mesta delovala samostojno, si prizadeva tudi ravnatelj OŠ Simona Jenka Rudolf Planinšek. Prepričan je, da bi bila kakovost dela in pouka v samostojni enoti, v kateri imajo zdaj otroci izvrstne pogoje v novih prostorih, boljša. »Osnovna šola Simona Jenka je poleg šole v Stični največja v Sloveniji. Delamo v petih različnih stavbah oziroma enotah – Goriče, Trstenik, Primskovo, Center in matični šoli. Trenutno jo obiskuje 1277 učencev in 154 vrtčevskih otrok, v šoli je zaposlenih 170 delavcev. To je ogromen zalogaj,« pravi ravnatelj. Ravnatelj priznava, da obstajata dva pogleda na to, kje je kakovost vzgoje in izobraževanja boljša, v večjih ali manjših šolah. »Osebno menim, da se z manjšim številom učencev da veliko narediti. Že res, da šola kot celota ne bi žela tako velikih uspehov na tekmovanjih znanja, saj na tem področju sodi med najboljše, vsako leto imamo 14 do 15 državnih ter številna srebrna in bronasta priznanja v znanju. To število bi se, če bi šola v centru postala samostojna, verjetno nekoliko zmanjšalo. Vendar pa bi bila ambient in kakovost šole morda boljša. Tudi sam se denimo kot pedagoški vodja lahko manjšemu številu učiteljev bolj posvetim kot pa tako širokemu učiteljskemu zboru, kot ga imamo zdaj,« je še dodal ravnatelj.