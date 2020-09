Čudna so pota elektrifikacije avtomobilov, bi lahko dejali ob spremljanju dogajanja na najbolj izpostavljenem področju avtomobilizma v zadnjih in zagotovo tudi vsaj še nekaj prihajajočih letih. Večkrat namreč v zvezi z njo marsikomu ni jasno kaj dosti, še zlasti pa na žalost to velja za tiste, ki postavljajo pravila in pogoje, ne da bi pred tem poskrbeli za to, da bi imeli uporabniki vsaj približno realne možnosti, da bi jih upoštevali in se jim prilagodili. Pri čemer niti ni treba biti bolj natančen, saj vsak, ki ve, kaj so avtomobili, da jih lahko v manjši, večji ali popolni meri poganja tudi elektrika, ter da je treba zavoljo čistejšega okolja nujno zmanjšati njihove izpuste škodljivih plinov, ve tudi, kaj smo z zgoraj zapisanim mislili…

Kakor koli, proizvajalci avtomobilov, bolj ko ne postavljeni pred dejstvo, se vsemu skupaj skušajo kar najbolj in najhitreje prilagoditi. Pri čemer bi lahko zapisali tudi: različna so pota elektrifikacije avtomobilov. Lep dokaz za to je tudi Renault, ki je v zadnjem desetletju postal ena najbolj izpostavljenih znamk, predvsem na evropskih tleh, s svojimi povsem električno gnanimi avtomobili, še posebej z uspešnico zoe. Ni pa imel, vse do zdaj, na voljo hibridnega avtomobila, ki se zdi sicer logičen prvi korak v smeri elektrifikacije. No, se bo pa to spremenilo s skorajšnjim prihodom na ceste hibridnega clia E-tech in predvsem še bolj zanimivih priključnih hibridov karavanskega megana grandtour E-tech in malega športnega terenca capturja E-tech. Da, z E-tech Renault označuje svoje hibridne avtomobile, vključno z omenjenimi tremi novinci pa nameravajo imeti do leta 2022 Francozi v svoji paleti skupno kar 12 takšnih modelov.

Da smo se na poseben način spoznali s prvimi tremi, je tako kot za vse v zadnjem času poskrbela korona. Ne nazadnje pa tudi za to, da lahko uporabimo še en prilagojen rek: če Mohamed ne pride h gori, pride gora k Mohamedu. Gora je v tem primeru karavana omenjenih avtomobilov, Mohamed pa smo vsi tisti, ki o avtomobilih tako ali drugače poročamo. Zaradi omejevanja potovanj namreč nismo odleteli na drug konec Evrope, kjer bi Renault nekaj tednov novinarjem z vse Evrope predstavljal svoje novosti, temveč je te naložil na tovornjake in zdaj z njimi potuje po Evropi. Pri nas se je v Mirni Peči, pri novem izobraževalnem centru Renault Nissan Adriatic, ustavil pred dnevi, priznati pa moramo, da sta na nas še posebno dober vtis naredila oba priključna hibrida (o »običajnem« hibridnem cliu več v sosednjem članku).

Priključni hibridi so pač tisti, ki se zaradi večkrat poudarjenih lastnosti v tem času kažejo kot idealna izbira med elektrificiranimi vozili, karavanski megane in captur pa sta nas poleg teorije navdušila tudi v praksi. Ker so bili testni avtomobili veliko na cesti, je namreč jasno, da baterije niso bile povsem polne, a ni razloga, da ne bi verjeli podatkom, ki pravijo, da tako captur kot megane s polnimi baterijami (mimogrede, preko vtičnice se te, ko so povsem prazne, polnijo od tri do pet ur) zmoreta zgolj na elektriko prevoziti do 50 kilometrov v mešanem ciklu in do 65 v mestnem. Oboje so namreč izmerili po merilnem ciklu WLTP, ob tem pa dodajmo, da je najvišja hitrost zgolj na elektriko pri obeh omejena na 135 kilometrov na uro. Oba kakopak poganja tudi enak pogonski sklop: 1,6-litrski bencinski motor je povezan z dvema elektromotorjema (sistemska moč je 117 kilovatov oziroma 160 konjev) in osrednjim akumulatorjem, ta zasnova pa je spojena s samodejnim sekvenčnim menjalnikom, ki je pravi biser. Zahvaljujoč povezavi z elektromotorjema ta menjalnik brez sklopke namreč omogoča speljevanje in začetek vožnje izključno na elektriko, kar opazno zmanjša prekinitve pospeševanja med prestavljanjem in izboljšuje udobnost vožnje ter zmogljivosti pri pospeševanju.

Da bi se o vsem skupaj konkretneje prepričali, bodo seveda potrebne daljše testne vožnje, prvi občutki pa so resnično dobri. Captur, ki nas je že tako navdušil z voznimi lastnostmi, se s tem pogonskim sklopom pelje še bolje od drugih, izkušnja z meganom pa je bila še posebej pozitivno presenečenje. Zagotovo tudi zavoljo tega, ker je četrta generacija tega avtomobila hkrati doživela tudi prenovo, ki se je zunanjosti sicer dotaknila le z malenkostmi, kot so denimo malce spremenjen odbijač in luči, povsem drugačen pa je občutek v notranjosti. Megane je namreč dobil nov multimedijski sistem na čelu z bistveno odzivnejšim zaslonom na dotik, omenimo pa tudi, da bo s prenovo na voljo v različicah RS line, ki ga naredijo precej atraktivnejšega.

Dodajmo še, da zaradi baterij prav nič ne trpi prostornost potniške kabine, captur je ob tem zadržal vzdolžno premično zadnjo klop (za 16 centimetrov), sta pa malce manj zmogljiva prtljažnika – pri capturju ima prostornino 379, pri meganu pa 447 litrov. Sicer prenovljeni megane v vseh različicah, tisti v različici E-tech (najprej samo pri karavanu) ter captur z enako oznako pridejo k nam predvidoma čez približno dva meseca. Začetni ceni priključnih hibridov bosta 29.690 (captur) in 30.790 evrov (megane).