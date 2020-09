Izvajanje izbirnih vsebin prepuščajo iznajdljivosti šol

Zaradi številnih priporočil, ki so jih šole dobile od ministrstva in NIJZ, v času popoldanskega bivanja v številnih šolah (še) ne bo izvenšolskih dejavnosti. Tudi izvajanje izbirnih predmetov, pri katerih se razredi združujejo, so prepustili iznajdljivosti šol.