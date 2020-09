»Aktivnosti na požarišču se nadaljujejo tudi tretji dan. Enote so danes ves dan med odstranjevanjem konstrukcije in odvažanjem te gasile posamezna žarišča in izdatno polivale biomaso na deponiji. Gasilska straža ostaja na lokaciji do nadaljnjega,« so na svoji spletni strani danes zapisali gasilci iz PGD Postojna, ki so vodili eno najobsežnejših intervencij v zadnjem času, ko je bilo na terenu skupaj s kolegi iz bližnje in daljne okolice kar 100 gasilcev.

Poročali smo že, da je v petek malo pred šesto popoldne zagorelo v postojnski industrijski coni. Šlo je za obsežen požar lesenih polizdelkov podjetja Excelza na območju nekdanjega Javorja. Kriminalisti so ogled pogorišča danes sicer zaključili, a bo natančen vzrok za hud požar morala pokazati analiza izsledkov v prihodnjih dneh. Priče so že v petek pripovedovale, da naj bi prišlo do nekakšne eksplozije v silosu.