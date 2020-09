Po prvih podatkih policije, je na parkirišču zagorel zabojnik za smeti, požar pa se je preselil na štiri parkirana vozila, ki so se nahajala ob zabojniku. Gasilci GRC Ajdovščina in PGD AJdovščina so požar uspešno zajezili.

V nesreči je nastala velika materialna škoda, saj so v celoti pogorela tri osebna vozila, eden pa delno. Prav tako so v celoti pogoreli štirje zabojniki za smeti, eden pa delno. Po prvih ugotovitvah je bil vir požara zabojnik s smetmi za papir, policisti pa niso ugotovili morebitnih elementov kaznivega dejanja, so sporočili s PU Nova Gorica.