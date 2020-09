V torek je 33-letni Murray igral več kot štiri ure in pol ter zmogel preobrat proti Japoncu Yoshihitu Nishioki s 4:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (4) in 6:4. V drugem krogu proti mlademu Kanadčanu pa je bil brez možnosti. "Več kot igraš, bolj telo postane odporno za tako zahtevne turnirje," je Murray razlog za gladek poraz posredno iskal v napornem prvem dvoboju.

Manjkajo mu prav težki dvoboji, saj je leta 2019 že želel skleniti kariero po operaciji kolka. Po porazu na Australian Opnu pa si je premislil in po 20 mesecih zdaj nastopil na odprtem prvenstvu ZDA. "Tudi sama igra bi bila lahko boljša, za zmago pa sem imel tokrat preveč nihanj," je še povedal zmagovalec Wimbledona iz let 2014 in 2016. Nato je dodal, da ga glede na "trenutno stanje v tenisu" ne bo v Rim, pripravil pa se bo na odprto prvenstvo Francije.

Gladko pa je v tretji krog napredoval Avstrijec Dominic Thiem, ki prav danes praznuje rojstni dan. Tretji igralec sveta in drugi nosilec turnirja je Indijca Sumita Nagala premagal s 6:3, 6:3 in 6:2. Zdaj ga čaka trši oreh. Njegov naslednji nasprotnik je zmagovalec Flushing Meadowsa iz leta 2014 Hrvat Marin Čilić. "Marin je eden med šampioni in nikakor ni eden tistih, ki bi si jih želel že v tretjem krogu," je priznal Thiem.

V nadaljevanje so se uvrstili tudi šesti, osmi in deseti nosilec Italijan Matteo Berrettini, Španec Roberto Bautista in Rus Andrej Rubljov.

V ženski konkurenci sta bili uspešni Američanka Serena Williams in Belorusinja Viktorija Azarenka. Williamsova je brez posebnega truda s 6:2 in 6:4 premagala Rusinjo Margarito Gasparjan, čeprav je imela v drugem nizu drobne težave. Že 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam je pred večjim izzivom zdaj, ko bo na nasprotni strani njena rojakinja Sloane Stephens, zmagovalka New Yorka leta 2017. "Pomembno je, da sem naprej, zdaj pa se moram zbrati za naslednji obračun," je dejala 38-letna Williamsova.

Azarenka pa je dobila beloruski dvoboj s petopostavljeno rojakinjo Arino Sabalenka s 6:1 in 6:3. Kot kaže je nekdanja številka 1 ženskega tenisa v zelo dobri formi, saj je prejšnji teden že zmagala na turnirju v New Yorku, ki je po koronskih zapletih prevzel organizacijo turnirja iz Cincinnatija. Resda tudi s kančkom sreče, saj je Japonka Naomi Osaka finale zaradi poškodbe predala. Za 31-letno Belorusinjo je bila to prva turnirska zmaga po letu 2016 in prva po porodu decembra 2016.

V tretjem krogu so tudi sedmopostavljena Američanka Madison Keys, izpadli pa sta deveta in deseta nosilka Britanka Johanna Konta in Španka Garbine Muguruza.