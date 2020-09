Višja državna tožilka Mateja Jadrič Zajec je vztrajala, da je sodišče pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje ter uporabilo ustrezno kazensko sankcijo. Prvostopenjsko sodišče je aprila lani Bavčarja in Golubića spoznalo za kriva zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem dejanju. Bavčarja je obsodilo na dve leti in pol zapora ter mu skupaj s prejšnjo obsodbo izreklo enotno kazen sedmih let in petih mesecev zapora, Golubića pa je sodišče obsodilo na eno leto in osem mesecev zapora. Motiv za naklep je sodišče videlo v Bavčarjevem interesu po lastniškem prevzemu samega Istrabenza prek Maksime Holdinga.