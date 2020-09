Stephanie Winston Wolkoff trdi, da sta bili z Melanio 15 let prijateljici, kar se je končalo, ko je prva dama ni hotela zagovarjati glede porabe za Trumpovo inavguracijo. Njeno podjetje je porabilo 26 milijonov dolarjev, sama pa si je odrezala 484.000 dolarjev. Po treh preiskavah je zaradi pravnih stroškov milijon dolarjev v minusu.

V pogovoru za Washington Post je razkrila, da Melania Trump v Beli hiši ni uporabljala uradnega strežnika elektronske pošte, ampak svojega starega iz Trumpove organizacije. Nekdanji pravnik za etična vprašanja v Beli hiši predsednika Georgea Busha mlajšegaRichard Painter priznava, da prva dama ni javni uslužbenec in ni obvezna uporabljati uradnega strežnika, vendar dodaja, da bi za uradne zadeve to morala.

Na primer za dopisovanja o uradnih obiskih v tujini, najemanju osebja, logistiki, financah in podobnem. Predstavniški dom kongresa je že uvedel preiskavo uporabe zasebnih strežnikov Trumpovih svetovalcev Jareda Kushnerja in Ivanke Trump ter ministra za trgovino Wilburja Rossa. »Gre za čisto hinavščino, saj so prišli v Belo hišo s kampanjo, da je potrebno Hillary Clinton zapreti zaradi uporabe napačnega strežnika,« je dejal Painter.

Tiskovna predstavnica prve dame Stephanie Grisham je sporočila, da je knjiga polna zgodovinskega revizionizma in temelji na neki namišljeni potrebi po maščevanju. »Vsak, ki je kdaj delal z njo, je bil zanjo ovira. Ljudi je žalila in poniževala ter krivila za vse. Gre za globoko negotovo žensko, katere želja po uveljavitvi nasprotuje vsaki logiki,« je o Winston Wolkoff sporočila Grishamova.

49-letna Winston Wolkoff v knjigi opisuje številne intrige v Trumpovi Beli hiši, kjer naj bi Jared in Ivanka onemogočala Melanio na vsakem koraku. O Melanii pravi, da se z Donaldom povsem razumeta in se skupaj smejeta in oba dobro vesta, s kom sta se poročila. Melania Trump naj ne bi bila nobena nesrečnica v Beli hiši, kot jo prikazujejo nekateri. »Je le samozadržana,« pravi Winston Wolkoff.

Melania Trump naj bi Ivanko klicala »princeska«. Ivanka Trump in Jared Kushner naj bi ji nenehno nagajala. Na primer pri najemanju osebja za vzhodno krilo Bele hiše, ki je v pristojnosti prve dame, pri načrtovanju dogodkov, Ivanka naj bi celo hotela vnaprej prebrati govore prve dame. Kushner naj bi skušal prevzeti vzhodno krilo za svoje pisarne. Ob prvem Trumpovem govoru o položaju v državi ji na primer ni nihče povedal, da ima lahko v kongresu svoje goste, medtem sta Ivanka in Jared že napolnila sedeže s svojimi.

Nekdanja organizatorka gala sprejemov v newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti, organizatorka tednov mode in sodelavka lastnice revije Vogue Anne Wintour sicer trdi, da ima vse dokumentirano. Od februarja 2018, ko ji je postalo jasno, da je Melania Trump ne bo zagovarjala pri preiskavah porabe za inavguracijo, do januarja lani, jo je skrivaj snemala.

Trumpse v družinske spore ni vpletal

Tiskovna predstavnica Ivanke Trump Carolina Hurley je sporočila, da gre za absurdne, malenkostne in obupane obtožbe s strani očitno negotove in paranoične nekdanje uslužbenke. »Ivanka je prišla v Washington, da se osredotoči na politiko, ki bo dvignila delavne Američane in njihove družine. Ta knjiga je obupan poskus iskanja pomena,« je sporočila Hurleyjeva.

Winston Wolkoff dodaja, da se predsednik Trump v družinske spore ni vpletal, ampak tudi Melania ni tožarila, ker se ji to zdi za malo. Med Trumpom in Melanio je razumevanje, da so stvari takšne, kot so in sama se je odločila, da želi živeti tako,« pravi Winston Wolkoff in zanika, da bi šlo za maščevanje.

»Želim deliti s svetom, kakšna je ta družina in kaj se dogaja za zaprtimi vrati. Razburja me, da delajo državi to, kar so storili meni. Tolikim ljudem škodijo,« je dejala in dodala, da bo sedaj šele drugič v življenju volila. Leta 2016 je prvič za Trumpa, sedaj bo za demokrata Jospeha Bidna.