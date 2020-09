Uživajmo, dokler še lahko, kajti kot kaže, nas v prihodnjih mesecih ne čaka nič dobrega. Kot je na eni zadnjih tiskovnih konferenc državljanom zabičal šef v zadnjem času najbolj zvezdniške javne ustanove, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Milan Krek, smo prišli do kritičnega števila virusno pozitivnih osebkov v državi, tako da »ni več vprašanje, kaj bo država storila za nas, ampak kaj bomo mi storili za državo«. Tako so na portalu rtvslo.si povzeli njegove preroške besede z neke tiskovne konference, ki si jih je kajpak sposodil od nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja.

Za nameček je črne oblake, ki bodo krožili nad našo državo, napovedal še ljubitelj vremenskega ljudskega izročila Dušan Kaplan. Ljudski vremenar, ki s pomočjo narodnih modrosti napoveduje, kaj si lahko obetamo od vremena, je v oddaji 24 ur zvečer razodel, da v letošnji jeseni ne bo veliko toplih dni, zato pri opravilih ne smemo odlašati. »Treba je izkoristiti vsak sončen dan in se pripraviti na zimo,« je nič kaj prijazno napoved naznanil ljudski meteorolog. A to še ni razlog, da nekateri ne bi praznovali. Kar nekaj okroglih obletnic se je omenjalo v našem priljubljenem čtivu minuli teden. Avgusta je na primer Nace Junkar praznoval točno trideset let, odkar je po poročanju spletnega portala Slovenskih novic v portoroškem avditoriju na festivalu Melodije morja in sonca zmagal s pesmijo Slovenski mornar, ki je v toku let postala neuradna himna slovenskih mornarjev. »Od otroštva sem ob petkih in sobotah zvečer na srednjem valu poslušal oddajo o pomorcih. Močno sem pogrešal kakšno hvalnico, odo našim mornarjem,« je ob častitljivi obletnici razlagal Junkar. Avgusta je po preverjenih informacijah Žurnala24.si praznovala tudi, kot so jo predstavili, vrhunska vokalistka in velika zaščitnica živali Jadranka Juras. Svoj 44. rojstni dan namreč, namesto daril pa se je dobrotnica in nasprotnica izkoriščanja živali na krožnikih odločila za dobrodelno potezo. Na svojem socialnem profilu zbira denar za globalno organizacijo za zaščito živali Vier Pfoten, ki ima sedež na Dunaju, umetničin cilj pa je, da zbere 500 evrov. Ali ji je uspelo, v poročilu ni pribeleženo, obelodanili so le, da ji je v prvega pol dneva uspelo zbrati skoraj 100 evrov.

Anja Rupel pri telovadbi ni pridna Okroglo obletnico je obhajal tudi med mladežjo najbolj priljubljen slovenski glasbenik Saša Petrović – Challe Salle. Po poročanju portala 24ur.com je minilo točno deset let od začetka njegovega pohoda na slovensko glasbeno sceno, obletnico pa je praznoval, kot se za glasbenika spodobi, z novo pesmijo, ki je menda mešanica Challetovega starega in novega stila v hiphop ritmu. In ker je po poslanstvu glasbenik, po poklicu pa trener fitnesa, je šport in glasbo združil v skladbi z naslovom Nove zmage. Če je Challe Salle na začetku svoje glasbene kariere, pa za glasbena očaka, če že ne metuzalema, vsaj med mladimi veljata Miran Rudan in Miro Čekeliš, ki je po razpadu skupine Hazard ustanovil skupino Rendez-Vous, pri kateri je Slovenijo in Slovenke navduševal prav Miran Rudan. V reviji Zvezde Lady so izračunali, da začetek njunega prijateljstva sega v leto 1983, tako da letos praznujeta natanko 37 let prijateljevanja. Le da na nekoliko drugačen način kot v divjih osemdesetih, ko sta zažigala na odru in za njim. Miro in Miran sta se namreč srečala v toplicah in po preverjenih informacijah poročevalcev hitro začela obujati spomine na stare čase, ko sta, kot so namignili, »bila velika zvezdnika in sta imela na tisoče oboževalk. Zdaj sta v zdravilišču Dobrna s komplimenti razveseljevala bolniške sestre.« Za pravi seks simbol v osemdesetih je, kot so zapisali v Svetu 24, veljala tudi Anja Rupel, pevka takratne skupine Videosex, ki je kasneje stopila na samostojno pevsko pot, njen glas pa odmeva tudi iz etra nacionalnega radia Slovenija, kjer dela kot radijska napovedovalka, le da njej tako kot Rudanu in Čekelišu ni treba v zdravilišče, da bi ohranjala dobro formo. Kot je priznala, niti slučajno ni pridna pri telovadbi in prehrani, a jo vsake toliko prime slaba vest in potem pridno telovadi in se drži diete, ki pa jo kaj kmalu mine. Sicer občuduje ljudi, ki disciplinirano telovadijo in se ves čas odrekajo sladkim pregreham, a se ji zdi življenje že tako prekratko, da si ne bi privoščila vsaj tortice. Za ohranjanje dobre obrazne forme pa uporablja druge pripravke. »Botoks mi moja dermatologinja kdaj pa kdaj da v čelo, ker se zaradi kratkovidnosti ves čas mrščim in gubam,« je naznanila Ruplova.