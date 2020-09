V Avstriji potrdili 403 nove okužbe, največ na Dunaju

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 403 nove okužbe z novim koronavirusom, zabeležili so tudi nov primer smrti zaradi covida-19 sta danes sporočili ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za zdravje. Več kot polovico novih primerov, 203, so potrdili na Dunaju. Poleg 203 novih okužb na Dunaju so največ okužb potrdili še v Spodnji Avstriji, 60, in na Tirolskem 56. Na avstrijskem Štajerskem so potrdili 30 novih primerov, na avstrijskem Koroškem tri in na Gradiščanskem enega, preostale v drugih avstrijskih zveznih deželah.