Novi primeri okužb so ponovno precej razpršeni po državi, potrdili so jih v 29 občinah. Kot kažejo podatki Sledilnika za covid-19, so v četrtek največ novih primerov, deset, potrdili v ljubljanski občini, po tri pa v občini Sevnica in Šentjur.

Deset oseb, pri katerih so v četrtek potrdili okužbo, je starih med 25 in 34 let, devet pa jih je iz starostne skupine od 35 do 44 let. 13 okužb pa so našteli pri mlajših od 24 let.

Skupaj so okužbo z novim koronavirusom doslej v Sloveniji potrdili pri 3056 osebah, umrlo pa je 134 bolnikov s covidom-19.

V Sloveniji so skupaj opravili 163.865, danes pa največ dnevno doslej.