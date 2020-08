Malo manj so bili nad Jelkom navdušeni hrvaški novinarji, ki so mu pomolili mikrofon pred usta. Zdaj pa povej, kako si ti to razlagaš, da javno čez nas, zasebno pa pri nas! In jim je pogumni Jelko vse povedal. Kako da oni lažejo, zavajajo, in kako da se bo on kot veverica, medved ali ježek že zdaj, pri +30, pripravil na zimo.

Nas pa je zmotilo le to, da Jelko ni govoril v slovenščini. Vladni govorec slovenske (!) vlade. Zna biti, da niti ni govoril v hrvaščini, zagotovo je bila ena taka tipična slovenska jugoslovanščina. In da povzamemo, v tistih časih, ko je bil to še uradno priznan jezik, bi rekli: Jelko priča priču.

*Jelko in njegove pravljice