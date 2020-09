Protestniki so na močno varovani parlament v Sofiji metali jajca, jabolka in smeti ter vzklikali Odstopi ter Mafija. Napadli so tudi policijska vozila ter z neznano snovjo zadeli 20 policistov, je sporočila policija. Policisti so proti protestnikom uporabili solzivec, osem so jih po poročanju francoske tiskovne agencije AFP aretirali.

V spopadih je bilo po navedbah policije ranjenih 20 policistov. Po navedbah zdravstvenih virov pa so v bolnišnicah nudili zdravniško pomoč 16 ranjenim v protestih, med njimi tudi protestnikom.

Protest pod geslom Veliki državni udar so priredili na prvi dan zasedanja parlamenta po poletnih počitnicah. Tako so med drugim odgovorili na vladni načrt spremembe ustave, ki je po njihovem le trik, s katerim se želi Borisov obdržati na oblasti.

Protestniki zahtevajo odstop vlade zaradi korupcije, mafijskega obnašanja in odvisnosti od oligarhov. Glavni zahtevi sta odstop Borisova in generalnega tožilca Ivana Geševa. K odstopu desnosredinske vlade 61-letnega Borisova je danes v bolgarskem parlamentu pozval tudi bolgarski predsednik Rumen Radev. Zavzel se je tudi za opustitev načrtovanih sprememb ustave. "Ljudje niso šli na ulice, ker ni nove ustave temveč zaradi pomanjkanja morale pri vodenju države, erozije državnosti in korupcije," je poudaril.

Borisov je obljubil, da bo odstopil, če bo zbral dovolj glasov za razpravo o osnutku v parlamentu, kar pa mu najverjetneje ne bo uspelo.