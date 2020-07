Borisov (61) je po glasovanju dejal, da bo premislil o rekonstrukciji vlade, zavrnil pa je možnost predčasnih volitev, rekoč da mora vlada voditi boj proti epidemiji. Premier najrevnejše članice EU se je pred glasovanjem vrnil z vrha Unije v Bruslju.

Glasovanje o nezaupnici je sledilo valu demonstracij proti korupciji ter privilegijem elit v zadnjih dveh tednih, ki so največje po letu 2013, ko so protesti odnesli levosredinsko vlado. Zdajšnje je sprožil videoposnetek, ki je pričal o tem, da si je vplivni poslovnež in politik Ahmed Dogan privatiziral del plaže ob Črnem morju, čeprav gre za javno površino.

Zdi se, da spodletela nezaupnica ne bo ustavila protestov, vprašanje je tudi, ali bo kaj pomagala reforma vlade, ki jo sestavljata stranka Borisova GERB in manjša nacionalistična Združeni domoljubi. Navsezadnje je Borisov po začetku demonstracij prejšnji teden že prosil ministre za notranje zadeve, finance in gospodarstvo, naj odstopijo, ker naj bi bili pod vplivom gospodarskih elit, pa to ni utišalo glasov ulice, kjer so zlasti mladi nezadovoljni s položajem v državi.

Začetnim protestom so potem sledile še politične spletke. Ko je predsednik države Rumen Radev v zgodbi z morsko obalo kritiziral Dogana, je njegov kabinet obiskala policija in pridržala dva zaposlena, kar je protestnike še utrdilo v prepričanju, da so jim ugrabili državo. Poleg odstopa Borisova zahtevajo tudi zamenjavo generalnega javnega tožilca. »Hočem živeti v normalni državi z vladavino prava, kjer so zakoni in priložnosti enaki za vse,« je za Reuters dejala protestnica Veronika Florova. ba, agencije