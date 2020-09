Okruški nove (festivalske) realnosti

Po koronavirusu nič več ni tako, kot je bilo, kar velja tudi za tradicionalni Ljubljana Festival, ki se je v nedeljo v svoji 68. izdaji uradno iztekel, pofestivalski dogodki pa so odpadli oziroma so prestavljeni v negotovo prihodnost. Vsi večji dogodki razen zadnjega v Cankarjevem domu so bili izvedeni na Kongresnem trgu, torej na prostem, s priporočeno razdaljo med sedeži oziroma omejenim številom obiskovalcev na 500, drugače pa je bilo ob zaščitni ograji, kjer se je gnetlo tudi po tisoč ljudi. Priporočila glede zaščite torej le niso bila upoštevana do te mere, kot bi si želeli organizatorji, politika, predvsem pa zdravstvena stroka. A to je očitno nova realnost, s katero se sooča celotna družba, ne le festivalska dejavnost.