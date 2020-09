Zastrupitev brez pike na i

Število napadenih oziroma mrtvih Rusov, ki so politično, gospodarsko ali vohunsko prišli navzkriž z vladajočo moskovsko ekipo, se je torej povečalo še za enega. Litvinenko, Politkovska, Magnitski, Skripal in zdaj Aleksej Navalni sestavljajo seznam, ki z vsakim novim imenom meče dodatno temno senco na Kremelj, tudi zaradi odmevnosti primerov in njihovega (ne)razčiščevanja. Za zdaj prsta krivde za zastrupitev Navalnega na zahodu nihče ni usmeril neposredno v Moskvo, je pa iz nekaterih ostrih izjav zlasti njej bližnjih držav jasno razbrati namige, da se je zgodil z odobritvijo ali vsaj mižanjem Moskve. Novičok je pač vojaški živčni strup, ki je dosegljiv redkim, kritiki Rusije tudi trdijo, da se počuti vse bolj samozavestna, četudi bi njena krivda prej kazala šibkost, morda bojazen zaradi dogajanja v Belorusiji in domačih protestov v Habarovsku na vzhodu države. O obeh protestih je Navalni govoril v zadnjem spletnem nastopu pred napadom.