Intervju s predsednikom vlade, v okviru serije Pogovori z osamosvojitelji, se je namreč začel ob 21.01, predsednik, v času osamosvojitve obrambni minister, pa je prve stavke, ki jih je povedal neodvisni in nevtralni preiskovalni novinarki Rosviti Pesek, objavil na svojem profilu že ob 21.12. Bralci so nas opozorili, da to dokazuje, da Janez Janša skoraj gotovo ne upravlja svojega twitter profila, saj mu, ob obilici dela in srečevanja z najpomembnejšimi politiki Madžarske, Srbije in Poljske, gotovo ne bi uspelo opraviti še tehničnega dela, kot sta objavljanje fotografij in natančno pretipkavanje televizijskih pogovorov.



No ja, ne povsem natančnega. Janša je na TV rekel: »Milost božja, nasmeh zgodovine nam je dal državo …«, na twitterju pa se je popravil ali pa so ga popravili, saj je tam zapisal: »Milost božja nam je dala državo …« Saj res, kaj pa je zgodovina v primerjavi z božjo milostjo.

N.N.