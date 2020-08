Sodniki so razsodili, da zaradi »izrednih okoliščin« ni mogoče razglasiti enega zmagovalca, zato so sprejeli salomonsko odločitev. Zanimivo je, da so v četrtfinalu tudi armenski tekmovalci protestirali, da so »izgubili internetno povezavo« in izgubili dvoboj zaradi pretečenega časa, a jim sodniki niso verjeli. Užaljeni so se umaknili s tekmovanja. Agencije sicer ne poročajo, kako so sodniki preverjali, ali igralci uporabljajo le lastno pamet ali tudi pomoč umetne inteligence.

Našim šolarjem je zgodba seveda blizu. Tudi oni so imeli v minulem šolskem letu težave z internetnimi povezavami, tudi oni so uporabljali vse dobrobiti wikipedij in drugih enciklopedičnih pripomočkov in tudi oni so se znašli v vlogi velesil ali manjših sil. Nekaterim so učitelji verjeli, spet drugim ne.