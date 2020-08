Mar smo spet imeli epidemijo, pa za to sploh nismo vedeli in se imamo Američanom zahvaliti, da so razbistrili našo nevednost? Bodo sedaj, ko je domovino preletela težka ameriška aviacija in smo rešeni, spet odprte meje s Hrvaško, Bosno in Srbijo? Letala so k nam priletela preko Hrvaške, in to brez karantene, torej so tudi sosedje rešeni epidemije?

Vsa ta vprašanja so nemudoma razjasnili Američani, češ da gre za nekaj pomembnejšega, saj prelet »potencialnim nasprotnikom pošilja jasno sporočilo o naši pripravljenosti na kakršen koli svetovni izziv«. O, hvala, Američani, res ste naši najboljši prijatelji.