Stranka DeSUS je danes dobila novo vodstvo. Na njeno čelo se je vrnil nekdanji dolgoletni predsednik stranke Karl Erjavec. Na kongresu, ki je zaradi epidemije novega koronavirusa potekal dopisno, je prejel 146 glasov, njegov protikandidat, bivši vodja pokrajinskega odbora Podravje Srečko Felix Krope, pa 71. Izvolili so tudi tri podpredsednike stranke. Za to mesto se je potegovalo deset kandidatov, največ glasov pa so dobili Irena Majcen, Anton Balažek in Brigita Čokl.

Karl Erjavec je vodenje DeSUS prvič prevzel leta 2005 in bil na čelu stranke vse do januarja letos, ko ga je na kongresu močno premagala Aleksandra Pivec. Zanjo je glasovalo kar 145 delegatov, Erjavec pa je dobil le 80 glasov. Vendar je morala Pivčeva po slabih devetih mesecih s čela DeSUS oditi. Odnesla so jo razkritja o njenih obalno-kraških potepanjih, na katerih je zlorabila ministrski položaj. V igro za vodenje stranke se je vrnil Karl Erjavec.

Razplet volilnega kongresa stranke upokojencev so budno spremljale tako koalicijske partnerice kot opozicija. LMŠ, SD, Levica in SAB, ki tvorijo koalicijo KUL, si namreč pri projektu rušenja aktualne vlade obetajo pomoč DeSUS in dela SMC. Pričakovanje, da bo stranka pod Erjavčevim vodstvom zapustila Janševo koalicijo, je močno navzoče tudi v pokrajinskih odborih DeSUS.