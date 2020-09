Izjemna sezona Luke Dončića v ligi NBA ni ostala neopažena. Potem ko 21-letni Ljubljančan ni mogel skriti razočaranja, ker ni pristal v ožjem izboru za najkoristnejšega igralca (MVP) sezone in ga niso izbrali niti za posameznika, ki je najbolj napredoval, se je v sredo zvečer lahko razveselil dejstva, da je v najboljši peterki lige. S tem je postal prvi košarkar po Timu Duncanu leta 1999, ki so ga izbrali v najboljšo peterko v prvem ali drugem letu v ligi NBA. Hkrati je postal peti igralec z območja nekdanje Jugoslavije v zgodovini, ki je dobil mesto v eni izmed najboljših peterk sezone. Pred njim je to uspelo Draženu Petroviću (1993 – tretja), Predragu Stojakoviću (2004 – druga), Goranu Dragiću (2014 – tretja) in Nikoli Jokiću (2019 – prva, 2020 – druga).

Luka Dončić je na 61 tekmah rednega dela letošnje sezone v povprečju dosegal po 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 asistence. Lanski novinec leta je iz igre metal s 46,3-odstotno uspešnostjo, hkrati pa je zbral tudi 17 trojnih dvojčkov, največ od vseh. Za njim sta jih po 13 dosegla LeBron James in Nikola Jokić. Nekdanji košarkar madridskega Reala se je že v drugi sezoni v ligi NBA prebil med največje zvezdnike tekmovanja, kar je do zdaj uspelo redkim. Postal je šele šesti posameznik, ki so ga v začetno peterko sezone izbrali do 21. leta starosti. Pred njim je to uspelo že omenjenemu Duncanu, LeBronu Jamesu, Kevinu Durantu, Ricku Barryju in Maxu Zaslofskyju.

»Luka je med najbolj neverjetnimi igralci, kar sem jih videl v ligi NBA. Pričakujem, da bo v prihodnji sezoni še boljši in da bo svoji igri dodal novo dimenzijo. Bird, Jordan, Johnson… Vsi košarkarski velikani so vsako leto napredovali, ne glede na to, da so bili že tako in tako neverjetni. Krasi ga neverjetna želja po igranju košarke, uživanju s soigralci in zmagovanju,« je po izpadu v končnici proti LA Clippers o Luki Dončiću z izbranimi besedami govoril trener Dallasa Rick Carlisle.