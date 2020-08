Med epidemijo enajstkrat večji delež otrok, ki kličejo TOM telefon, pomisli na samomor

Vsak petnajsti otrok oziroma mladostnik, ki je letos klical na TOM telefon, je poklical zaradi misli na samomor. To je enajstkrat večji delež kot pred petimi leti. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije opozarjajo, da so pomembno zatočišče za otroke šola in obšolske dejavnosti.