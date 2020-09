Zaščita otrok in starostnikov med epidemijo: Odprite nam gledališča, na stežaj! #krik

Odprite nam gledališča, koncertne dvorane in kinodvorane, opere in literarne klube, na stežaj. Čim prej in brez omejitev. Naj bo to naslednji proti-koronski ukrep. Da nam bodo z odrskimi reflektorji osvetljene besede pripovedovale zgodbo o našem egoizmu. Da bomo v vsakem vdihu operne dive uzrli pretkanost, ki jo prikriva z lahkotnim liričnim sopranom in zapeljivim pogledom. Da bomo v namenoma trivialnem basovskem rifu brez težav prepoznali našo zaplankanost. Potrebujemo tudi kulturo. Da nam postavi ogledalo, nas prizemlji in usmeri.